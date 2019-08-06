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Eski KTHY çalışanlarına müjde

HAKSEN, Maliye Bakanlığı’nın eski KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçları için aktarım yaptığını açıkladı

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06/08/2019

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Eski KTHY çalışanlarına müjde

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Maliye Bakanlığı’nın eski KTHY çalışanlarının yatırılmamış prim ve depozit borçlarına karşılık İhtiyat Sandığı Dairesi'ne aktarım yaptığını açıkladı.

HAKSEN Örgütlenme Sekreteri Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, aktarım konusunda emeği geçen diğer sendikalara ve hükümete teşekkür etti.

Büyükoğlu, daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına geriye kalan tazminatların en erken sürede ödenip, eski KTHY çalışanları sorununun tamamen ortadan kalkması için HAKSEN’in çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

 

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TAGS: Eski KTHY çalışanlarına müjde, haber, kıbrıs,
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