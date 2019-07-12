Eski KTTO başkanlarından Akıncı'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) eski başkanları Erdil Nami, Fikri Toros, Hasan İnce ve Şua Saraçoğlu, KTTO yönetiminin davranışı nedeniyle üzüntülerini ifade ettiler.

KTTO eski başkanları, “Kıbrıs Türk Toplumunun kurumsal ve toplumsal varlığını yüceltmeye çalışması gerekirken, KTTO yönetiminin Devlet’in en üst makamına ve halk iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı’na 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesini büyük bir saygısızlık olarak değerlendirmekteyiz.” dediler.

KTTO eski başkanları, görüşmede yapıkları açıklamada, Kıbrıs Türk toplumun önde gelen köklü kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticarete Odası’nın, sosyal ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan ilişkilerde ve Kıbrıs çözüm sürecine olan katkılarıyla bilinen bir kurum olduğunu belirttiler.

“KTTO YÖNETİMLERİ HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMALI”

“Bu sorumluluk bilinciyle KTTO yönetimleri her zaman Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmalı ve ayrım gözetmeksizin tüm siyasi parti ve devlet yetkililerimizle saygı esasına dayalı işbirliği içinde çalışmalıdır” diyen KTTO eski başkanları, özetle şöyle konuştular:

“Kıbrıs Türk Toplumunun kurumsal ve toplumsal varlığını yüceltmeye çalışması gerekirken, KTTO yönetiminin Devlet’in en üst makamına ve halk iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı’na 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşma fırsatı verilmemesini büyük bir saygısızlık olarak değerlendirmekteyiz.KTTO ve diğer tüm kurumlarımızın devlet makamlarımıza sahip çıkmaları, tümüyle istişare ve uyum içinde çalışarak toplumu daha ileriye taşıma gayretinde olmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.”

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.