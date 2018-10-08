Eski Makedonya İçişleri Bakanına hapis cezası

Makedonya'nın eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, görevde bulunduğu dönemde (2006-2015) yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin satın alınmasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 6 yıl hapse mahkum edildi.

Üsküp Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "Tank davası" olarak adlandırılan davada, görevini suistimal etmekten suçlu bulunan Yankulovksa'ya 6 yıl hapis cezası verildi.

Aynı davada mayıs ayında eski Başbakan Nikola Gruevski'ye 2 yıl, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gyoko Popovski'ye ise 6,5 yıl hapis cezası verilmişti. Gruevski ve Popovski gibi Yankulovska'nın da karara itiraz ederek, üst mahkemeye gitme hakkı var.

Makedonya'da, 2015 yılında o dönem ana muhalefet lideri olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı ve Başbakan Zoran Zaev, Gruevski ve diğer hükümet üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 bin kişinin telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığını açıklayarak, bunları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Özel Yetkili Savcılık da Ocak 2017'de ses kayıtlarını esas alarak soruşturma başlatmıştı.