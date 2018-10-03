Eski Malezya Başbakanının eşi tekrar gözaltına alındı

Malezya'da 2009-2018 yılları arasında Başbakanlık yapan Necip Rezak ve ailesine karşı açılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansur, yolsuzluk soruşturması kapsamında 3'üncü defa gözaltına alınarak ifade verdi. Malezya Kamu Fonu 1MDB'den para çalmakla suçlanan Rosmah Mansur, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'na (MACC) getirildiğinde basın mensuplarının sorularına sadece gülümsemekle yetindi. Soruşturma kapsamında daha önce 26 Eylül'de gözaltına alınan Rosmah Mansur'un sorgusu yaklaşık 13 saat sürmüştü.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması kapsamında ilk kez 4 Temmuz'da mahkeme karşısına çıkmış, hakkındaki, görevi kötüye kullanma, kamu fonlarını zimmetine geçirme ve yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti. Banka hesaplarındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin hediyesi olduğunu söyleyen Rezak, Başsavcılık tarafından haklı bulunmuş ve yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Mahkeme, Necip Rezak'ın yaklaşık 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Ancak iktidara gelen yeni Başbakan Mahatir Muhammed'in talimatıyla soruşturma tekrar başlatılmıştı.