Eski Meclis Başkanı Ayhan Halit Acarkan hayatını kaybetti

Kıbrıs Gazetesi köşe yazarı Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan’ın vefatını duyurdu. 1935 Limasol doğumlu Acarkan, tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Tolgay, Acarkan’ın yalnızca eski bir Meclis Başkanı olarak anılmasının haksızlık olacağını vurgulayarak, onun Kıbrıs Türk halkının tarih yazmış milli hizmetkârlarından biri olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1958 yılında Limasol’a dönen Acarkan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) aktif rol aldı. 1963-1970 yılları arasında Limasol Türk bölgesinin seçilmiş belediye başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Türk Cemaat Meclisi ve Kurucu Meclis üyeliği yapan Acarkan, milletvekili olarak da birçok dönem görev aldı.

1974 Mutlu Barış Harekâtı sırasında kuşatma altındaki Limasol Türk halkının önder kadrosu arasında yer alan Acarkan, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli bir isim olarak tarihe geçti. 1990 yılında Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçilen Acarkan, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli komitelerde görev aldı. Siyasi yaşamı 1998 yılında son bulan Acarkan, emeklilik döneminde çocuklarıyla birlikte ticaret hayatında başarılı işlere imza attı.