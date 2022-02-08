Eski mili sporcu Derya Büyükuncu için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'ya söz konuzu paylaşımı nedeniyle "daimi hak mahrumiyeti" cezası vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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08/02/2022 09:15