Eski milletvekili Ergün Vehbi, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk toplumunun önemli isimlerinden, eski milletvekili ve Erenköy Direnişi’nin örgütleyicilerinden Ergün Vehbi, hayatını kaybetti.

Ergün Vehbi, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki önemli direniş hareketlerinden biri olan Erenköy Direnişi’nde aktif rol oynayarak, mücahitlerin örgütlenmesinde ve direnişin başarısında büyük katkı sağlamıştı. 1964 yılında gerçekleşen Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türklerinin Rum saldırılarına karşı kahramanca mücadelesini simgeliyor. Vehbi, bu direnişin örgütlenmesinde gösterdiği liderlik ve cesaretle halkının gönlünde taht kurmuştu.

Siyasi yaşamında da etkin bir rol üstlenen Ergün Vehbi, milletvekili olarak Kıbrıs Türk halkına hizmet etti. Siyasetteki çalışmaları ve topluma olan bağlılığı ile tanınan Vehbi, vefatıyla birlikte geride unutulmaz bir miras bırakmış oldu.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Ergün Vehbi’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.