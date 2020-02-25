Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek Hayatını Kaybetti
Eski Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
25/02/2020
HK
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Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu.
Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek'in hayatını kaybettiği belirtildi. 1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra görevini 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.