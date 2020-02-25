Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek Hayatını Kaybetti

Eski Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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25/02/2020
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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek Hayatını Kaybetti

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu.

Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten Hüsnü Mübarek'in hayatını kaybettiği belirtildi. 1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra görevini 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

25/02/2020 14:01
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TAGS: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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