Eski MTG futbolcusu Yaşar Behiç'in oğlu Aziz Behich Giresunspor'a transfer oldu

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Giresunspor Başakşehir’den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

GZT Giresunspor , Başakşehir'den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, bir süredir gündeminde olan Aziz Behich ve kulübü ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz Behich ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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27/08/2021 11:12