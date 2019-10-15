Eski oyuncaklarını saklayanlar zengin oldu

Nostaljik oyuncaklar para basmaya başladı. 1960’ların en gözde oyuncakları, bugün ilk satış değerinin 900 katına satılıyor. Oyuncak borsası her geçen gün kızışıyor.

İngiliz perakende şirketi Liberty Games, internette satışa çıkan nostaljik oyuncakların darphane gibi para bastığını ortaya çıkardı.

Buna göre; 1960’lardan günümüze kadar ulaşan oyuncakların bir borsası bile oluşmuş durumda. Değerleri her geçen gün katlanıyor.

Öyle ki bir zamanlar sadece dar gelirli ailelerin evlerinde bulunan oyuncakları alabilmek için hatırı sayılır bir gelire sahip olmak gerekiyor.

Nostaljik oyuncak borsasının en değerli parçası, 1968’de üretilen ‘Hot Wheels’ marka oyuncak otomobil oldu.

Çıktığı yıl 3.5 liraya satılan oyuncak, 51 yılda 911 katı değerlendi.

İnternet üzerinden 547 dolara (3 bin 245 TL) satılıyor.

Onu, ikinci sırada 1959’da üretilen Barbie bebek izliyor.

3 dolarlık (17.8) oyuncak bebek 255 kat değerlenerek fiyatını 765 dolara (4 bin 540 TL) çıkardı.

Listenin en heyecan verici oyuncakları arasında, 1978 üretimi ‘Lahana Bebek’, 1933 üretimi Monopoly var.

Uzmanlar, retro oyuncakların adeta antikalar gibi ilgi gördüğünü söylüyor.

15/10/2019 17:06