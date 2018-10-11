HABER KIBRIS

Eski Pakistan Başbakanı hakkında tutuklama kararı

Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz hakkında görevini kötüye kullanma gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi

ads
11/10/2018

Eski Pakistan Başbakanı hakkında tutuklama kararı

Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz hakkında görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıylatutuklama kararı çıkarıldı.

 

Geo News internet sitesinin paylaştığı bilgilere göre, tutuklama kararı, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) talebi doğrultusunda açılan davalara Aziz'in katılmaması üzerine alındı.

 

NAB'ın başvurusu kapsamında açılan davanın bugün görülen duruşmasında hakim Arşad Malik, diğer sanıkların da katılmaması nedeniyle duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

 

Dava, Pakistan'da 2004-2007 yılları arasında başbakanlık görevi yürüten Aziz'in görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla ilgili yapılan başvuru sonucunda temmuz ayında açılmıştı.

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Eski Pakistan Başbakanı hakkında tutuklama kararı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems