Eski Papa 16. Benediktus'un yardımcısı Papa'nın yanındaki hayatını ele alan kitap yayımlayacak

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus'un kişisel sekreteri Başpiskopos Georg Gaenswein'in bir kitap yayımlayacağı bildirildi.

İtalyan yayıncı Mondadori'nin Piemme yayınevi tarafından yapılan basın açıklamasında, "Gerçekten Başka Bir Şey Yok: Papa 16. Benediktus'un Yanındaki Hayatım" adlı kitabın bu ay yayımlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kitabın içeriğinde, "tarihi istifasıyla tanınan papanın itibarını lekeleyen 'yaygaralı iftiralar', 'karanlık manevralar', 'gizemler' ve 'skandallar' hakkındaki gerçeğin" yer alacağı iddia edildi.

Yayınevinin açıklamasında, Gaenswein'in özellikle, "Vatileaks Köstebek Skandalı" olarak bilinen belge sızıntıları, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarını ve bir Vatikan çalışanının 15 yaşındaki kızının 1983'te ortadan kaybolmasını ele alacağı aktarıldı.

- Papa 16. Benediktus 31 Aralık 2022'de yaşamını yitirmişti

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan eski lider, 31 Aralık 2022'de yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ratzinger'in papalık dönemi, Eylül 2006'da İslam'a yönelik sarf ettiği sert sözler, Katolik Kilisesi içindeki istismar hadiseleri, "Vatileaks Köstebek Skandalı" olarak bilinen belge sızıntıları ve Vatikan Bankası olarak bilinen "IOR"da yaşanan skandallarla hatırlanıyor.

Papalığı döneminde Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakaları karşısında yeterince adım atmamakla eleştirilen Emerit Papa 16. Benediktus, son olarak Almanya'nın Münih kentinde bir hukuk firmasının hazırlayıp sonuçlarını 20 Ocak 2022'de paylaştığı 1945-2019 dönemine ilişkin cinsel istismar raporunda, 4 istismar vakasında harekete geçmeyerek hadiseyi örtbas etmekle suçlanmasına bir mektupla yanıt vermişti.

Emerit Papa 16. Benediktus, cinsel istismar mağdurlardan "af" dilerken Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde bazı istismar vakalarının örtbas edilmesine ilişkin kasten bir yanlışı olmadığını savunmuştu.

- 10 yıl önceki istifası tarihe geçmişti

Papa Ratzinger, 11 Şubat 2013'te Papalık görevinden ayrılacağını duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu durum, Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen papaların istifa etmesi sürecinin, Papa 16. Benediktus ile 598 yıl aradan sonra kilise tarihinde tekrar yaşanmasına yol açtı.

Dünya genelinde büyük şaşkınlığa yol açan istifa haberinin ardından 16. Benediktus'un, Vatikan Bankası IOR'da yaşanan skandallar, "Vatileaks Köstebek Skandalı" ve kilise içindeki istismar hadiselerinin yarattığı baskı yüzünden istifa etmek durumunda kaldığı söylentileri yayılmıştı.

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03/01/2023 09:52