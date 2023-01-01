Eski papanın cansız bedenini böyle sergilediler

Son günlerde sağlık duruma kötüye giden ve önceki gün vefat ettiği açıklanan Katolik aleminin eski ruhani lideri Papa Benedikt için cenaze töreni hazırlığı devam ediyor. Papa Benedikt'in cansız bedeni bugün Vatikan'da sergilendi.

Vatikan son günlerde sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen 95 yaşındaki Onursal Papa 16. Benedikt’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2013 yılında istifa ettikten sonra yaşamaya devam ettiği Vatikan’daki Ecclesiae Manastırı’ndaki konutunda yaşamını yitirdiği açıklanan 16’ın Benedikt’in cenaze töreninin 5 Ocak 2023 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Cenaze töreni öncesi bugün Vatikan’dan yetkililer Papa’nın cansız bedeninin sergilendiği fotoğrafları kamuoyu ve uluslararası ajanslarla paylaştı.

Cumartesi günü yaşamını yitiren Onursal Papa’nın cansız bedeni Aziz Peter Bazilikası’na getirilecek ve cenaze törenine kadar 3 gün boyunca orada kalacak. Vatikan’ın paylaştığı fotoğraflarda Onursal Papa Benedikt’in bedeni Vatikan’daki ufak bir kilisede tutulacak ve bu süre zarfında resmi bir tören ya da dua töreni gerçekleşmeyecek.

Yarın sabah ise Benedikt’in bedeni Aziz Peter’ın Bazilikası’na taşınacak ve isteyenler 3 gün boyunca Benedikt’in cansız bedenini ziyaret edebilecek.

Benedikt’in cenaze töreninin gelecek hafta yapılacağı açıklandı.

YÜZYILLAR SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA OLMUŞTU

Almanya doğumlu Onursal Papa 16. Benedict, 19 Nisan 2005 tarihinde Papa seçilmiş 27 Kasım ile 1 Aralık 2006 tarihinde de Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Papa 16. Benedict, 2013 yılının Şubat ayında istifa ederek 1415’teki Papa 12. Gregory’den beri istifa eden ilk Papa olmuştu.

Benedikt’in ölümü Vatikan tarihindeki bir ilkin de sonu oldu. Zira Benedikt’in istifası sonrasında ilk kez iki Papa Vatikan’da 9 yıl boyunca birlikte yaşamıştı.

Bu habere tepkiniz:



01/01/2023 21:08