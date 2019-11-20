Eski Paraguay lideri Cartes Brezilya'da hapse girebilir

Brezilya makamları, para aklama soruşturması kapsamında eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in gözaltına alınmasını talep etti.

Savcı Jose Augusto Vagos, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında yolsuzluk soruşturması bulunan Brezilyalı Dario Messer'in talebi doğrultusunda Cartes'in bir suç örgütüne 500 bin dolar sağladığını söyledi.

Vagos, "Araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk zincirinde rüşvet veren ve kara para ticareti yapan bir grubun lideri olarak bu yıl başında gözaltına alınan Messer'in, eski Paraguay Devlet Başkanı Cartes'e avukat masraflarını ödemek için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.

Savcı Marisa Ferrari de Cartes'in suç örgütünün henüz tespit edilemeyen üyelerine para sağlamaya devam etmesinin önüne geçilebilmesi adına önleyici hapsinin istendiğini dile getirdi.

Ferrari, "Suç oluşturan davranışın tekrar edebileceğine dair güçlü şüpheler var. Horacio Cartes devlet başkanı olmasa da Paraguay'da ekonomik ve hiçte az olmayan siyasi bir gücü var. Birçok şirketi var, ülkenin en zengin iş adamlarından ve senatör." ifadesini kullandı.

Brezilyalı savcılar, Cartes'in, Messer'i "öz kardeş"i olarak nitelediğini, Messer'in de Cartes için "Patron" dediğini anımsattı.

Cartes'in Messer'e para sağladığı sırada bu grupla sözde ilişkisinin daimi mi yoksa geçici surette mi olduğunun tespiti için çalışıldığı kaydedildi.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paraguay'da kimse dokunulmaz değil. Herkes hesap verebilir olmalı." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Cartes'in Avukatı Carlos Palacios, müvekkilinin hala Paraguay'da olduğunu ve Dario Messer'le ticari bağı bulunmadığından içinin rahat olduğunu dile getirdi.

Brezilyalı yetkililerin daha önce Uluslararası Polis Teşkilatından (Interpol) Cartes'in kırmızı bültenle aranmasını istediği ancak Interpol'ün bu talebe yanıt vermediği öğrenildi.

Brezilya polisi, Cartes'in de aralarında olduğu yurt dışındaki 20 şüpheliyi arıyor.

20/11/2019 17:07