Eski Rum Başsavcı Markides'ten Anastasiadis'e 9 uyarı

Eski Rum Başsavcı Alekos Markidis, Politis Gazetesi'ne yazdığı yazıda Rum Lider Nikos Anastasiadis'e uyarılarda bulundu.

Crans- Montana sonrasındaki uygulamalar, Kıbrıs Rum tarafının güvenirliğini yaralayıp Türkiye’nin hedef ve politikalarını kolaylaştırıldığı dikkate alınarak, aynı zamanda özlü müzakereler yapılmadan, çıkmaz döneminin yalnızca Türkiye’nin işine geldiği göz önünde bulundurularak, şu önerileri yapmak istiyorum:

1. BM kararlarına atıf yapan ve saygı duyduğunu ifade eden Kıbrıs Rum tarafı, yalnızca bu kararlara saygı duyduğunu ifade etmenin yeterli olmadığını anlamalıdır.

2. Güvenlik Konseyi’nin son kararı, tarafların sayısal açıdan eşitlik değil, iki toplumun da federal hükümetin tüm organ ve kararlarına katılımı olan siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü arzulamaları gerektiğini yineledi. Bunun ne demek olduğunu geçmişte defalarca izah ettim.

3. Olumlu oyu şeytanlaştıran söylemlerin tekrarlanmaması gerekir. Bu, veto ile aynı kefeye konulmamalıdır. Çünkü öyle değildir.

4. Hükümetin hidrokarbonun masada olmadığı, zira böyle bir şeyin Crans-Montana’da olmadığı yönündeki tezi, gerçeklikten farklıdır. Kıbrıs sorununu ele alanların, konunun Guterres çerçevesinin altı maddesi içinde olmadığı argümanını ileri sürerken, yeni gerçekler ışığında Guterres’in kendi çerçevesine bazı noktaları ekleme ya da çıkarmasına hiçbir şeyin engel olamayacağını göz önünde bulundurmalıdırlar.

Alekos Markidis

Politis

5. Güvenlik Konseyi’nin son kararı, her iki tarafına yönelik ciddi nasihatler içermektedir. Kıbrıs Rum tarafı yitirdiği güveni yavaş yavaş elde etme çabası içinde, hemen şimdi girişimler üstlenmeli, teknik komiteleri harekete geçirmelidir. Özellikle de bu, federal yasalara hazırlık komitesi ile alakalı olmalıdır. Çözüm olması durumunda, federal devletin işlevselliği ve kalıcılığı konusunda bu komite çok önemlidir.

6. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Haber Ajansına verdiği ve 3 Ağustos Cumartesi günü RİK’te yayınlanan röportajında yer alan, doğal gaz konusundaki ortak komite kurulması önerisi ve Akıncı’nın moratoryum fikrini kabul edebileceğini ifade etmesi uluslararası alandaki güvenirliğini güçlendirdi, aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafına çıkış yolu sundu. Moratoryum fikrini ilk kez Nikos Rolandis ortaya atmaya cesaretinde bulunmuştu.

7. Hükümet herkese, politikamızın, Akıncı’yı zor durumda bırakmak olmadığını izah etmelidir. Kıbrıs Rum tarafı bu şekilde kazanamaz, “işgal lideri” ya da “Erdoğan’ın piyonu” gibi söylemlerle ikna edemez. “Kıbrıslı Türk lider” ifadesi yeterlidir ve BM’nin terminolojisi ile uyumludur.

8. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Güvenlik Konseyi’nin son kararının tahlilinden, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi için Guterres çerçevesinin 30 Haziran 2017 tarihli çerçeve olduğunu anladığını umut ediyorum. Görülen o ki, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi için 4 Temmuz çerçevesi yoktur.

9. Güvenlik konseyinin “statüko sürdürülebilir değildir” yönündeki tezinin özellikle ciddiye alınması gerekir. Bu da, geçerli olduğunu öğrendiğimiz her şeyin bir son kullanma tarihinin olduğu anlamına gelmektedir.