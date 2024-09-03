Eski Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sanık sandalyesinde

Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Marios Dimitriadis hakkında "altın pasaportlarla" ilgili olarak suçlamalar getirildiği belirtildi.

Rum basını, aralarında eski bakan Marios Dimitriadis’in de bulunduğu 10 kişi hakkında, vatandaşlıklarla ilgili 50 suçlama getirildiğine dair habere geniş yer verdi.

Haberi “Eski Bakan Sanık-Altın Pasaportların Büyük Skandalına İlişkin 10 Kişi Hakkında Cezai Kovuşturma-Eski Bakan Cezai Açıdan Kovuşturuluyor” başlıklarıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadan veren Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde geçen cuma günü, altın pasaportlar olarak da bilinen “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde dava açıldığını yazdı.

Eski Bakan Marios Dimitriadis’in, haklarında yolsuzluk, hilekârlık, kara para aklama gibi suçlamalar getirilen 10 kişi (8’i gerçek 2’si tüzel) arasında bulunduğunu yazan gazete, eski bakan Dimitriadis’in yanı sıra vatandaşlıkların verilmesinin sağlandığı hukuk bürosuyla ilişkileri olan babası ve 2 erkek kardeşi hakkında da suçlama getirildiğini belirtti.

Suçlanan kişiler arasında bir avukat, yabancı bir yatırımcı, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Güney Kıbrıs elçiliğinde görev yapan bir kişi ve eşinin de bulunduğunu belirten gazete, ilgili davanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesinin talep edileceği duruşmanın ise 30 Ekim'de gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre eski bakan Marios Dimitriadis yazılı bir açıklama yaparak, "kendisinin hedef gösterilmesine önceden karar verildiğini" belirtti.

Dimitriadis, üç yıl kontrol edildiğini, herhangi bir yanlışlık bulunmadığını, bunun ardından ise gerçekliğin saptırılması amacıyla asılsız iddialar ve kötü niyetli ithamlarla mahkemeye verildiğini ifade etti.

Bakanlık görevini yürüttüğü sürece, görevine bağlı olarak sorumluluk ve kamu çıkarlarının korunması bilinci içerisinde hareket ettiğini ifade eden Dimitriadis, açıklamasının sonunda adalete güvendiğini ve gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Marios Dimitriadis ve diğer 7 Kişi Sanık Sandalyesinde” başlıklarıyla aktarırken bu kişiler hakkında 59 suçlamanın bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, haklarında suçlama bulunan kişiler tarafından özellikle Çinliler olmak üzere 130 kişiye vatandaşlık verildiğini de belirtti.

Haravgi gazetesi ise “Eski Bakan 'Altın' Pasaportlar İçin Sanık Sandalyesinde” başlığını kullandı.