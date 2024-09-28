Eski Rum Malları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı

Rum Basını, sözkonusu şahsa Larnaka’da kelepçe takıldığını duyurdu

Rum Basını, “Kıbrıslı Rumların varlıklarını gasp eden bir kişiye daha kelepçe” diye haber duyurdu.

İlgili haberlerde tutuklu için Kıbrıslı Rumların bir başka gaspçısı diye yazıldı

Rum Polisi’nin suç işlemeye kast etme, irtikap için komplo kurma, başkasına ait gayrimenkulde hileli işlem yapma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün gece 53 yaşındaki kadını tutukladığı belirtildi

Sözkonusu şahsın Larnaka Havalimanı'nda yakalandığı ifade edildi.

Mahkemenin, adı verilmeyen şahsa, altı günlük gözaltı kararı verildiği yazıldı