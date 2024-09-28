Eski Rum Malları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı
28/09/2024
Rum Basını, sözkonusu şahsa Larnaka’da kelepçe takıldığını duyurdu
Rum Basını, “Kıbrıslı Rumların varlıklarını gasp eden bir kişiye daha kelepçe” diye haber duyurdu.
İlgili haberlerde tutuklu için Kıbrıslı Rumların bir başka gaspçısı diye yazıldı
Rum Polisi’nin suç işlemeye kast etme, irtikap için komplo kurma, başkasına ait gayrimenkulde hileli işlem yapma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün gece 53 yaşındaki kadını tutukladığı belirtildi
Sözkonusu şahsın Larnaka Havalimanı'nda yakalandığı ifade edildi.
Mahkemenin, adı verilmeyen şahsa, altı günlük gözaltı kararı verildiği yazıldı28/09/2024 17:36