Eski şampiyonlar korta dönüyor

Sakatlık, doğum ya da alınan emeklilik kararı. Bazıları için sebep ne olursa olsun "tutku" galip geliyor.

Rafael Nadal, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki ve Angelique Kerber için durum tam da böyle. Yılın ilk Grad Slam'i için geri sayıma geçen tenisçiler, verdikleri aradan sonra kortlara geri dönüyor.

2024 yılının ilk Grand Slam'i için sahne hazırlanıyor. 14 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, tecrübeli raketlerin dönüş haberleri tenisseverleri heyecanlandırdı.

İlk olarak müjde sene başından bu yana tenisten uzak kalan Rafael Nadal'dan geldi. Eski dünya bir numarası, hayranlarının beklediği açıklamayı nihayet yaptı.

22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, Avustralya'da düzenlenecek Brisbane International'a katılacağını duyurdu.

En son 16 Ocak'ta yine Avustralya'da korta çıkan 37 yaşındaki tenisçi, 2. turda Birleşik Amerikalı Mackenzie Mcdonald'la karşılaşmıştı. Sol bacağındaki sakatlığın etkisiyle rakibine 3-0 mağlup olan Nadal, bu maçla sezona veda etmişti.

Nadal'dan sonra kortlara döneceği haberi heyecanla karşılanan bir diğer isimse Naomi Osaka... Osaka, geçen yılki Avustralya Açık'tan sürpriz bir şekilde çekilmiş ve daha sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

Eski dünya bir numarası, geçen temmuz ayında kızı Shai'yi dünyaya getirdi. Dört kez Grand Slam şampiyonu olan 26 yaşındaki tenisçi, Avustralya Açık öncesinde Brisbane International'da kortlarla yeniden buluşacak.

Osaka gibi kortlara "annelik molası" veren Angelique Kerber de Avustralya'da sahne alacak. 3 Grand Slam şampiyonu, 2024'ün ilk Grand Slam ana çekilişine özel bir sıralamayla doğrudan katılan yedi oyuncudan biri...

Şubat ayında doğum yapan 35 yaşındaki tenisçi, 2022 yazından beri kortlardan uzak kaldı.

Yaklaşık 4 yıl önce tenise veda edip iki çocuk dünyaya getiren Caroline Wozniacki ise Avustralya Açık için özel davet aldı. Eski şampiyon, 2020'de emekli olduktan sonra Ağustos ayında tenise geri dönmüştü.

33 yaşındaki raket, Amerika Açık'ta dördüncü tura yükselmiş ve Coco Gauff'a kaybetmişti. Danimarkalı tenisçi, 2018 Avustralya Açık da dahil olmak üzere kariyerine 30 tekler şampiyonluğu sığdırdı.

Öte yandan, Dünya 1 numaraları Novak Djokovic ve Iga Swiatek'in başını çektiği Avustralya Açık 2024 tekler giriş listeleri de açıklandı.

Dünya 2 numarası Aryna Sabalenka 2023'teki ünvanını korumak için geri dönerken, Djokovic de Melbourne Park'ta rekor kırarak 11'inci Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak. Aralarında eski şampiyonlar; Rafael Nadal, Naomi Osaka ve Angelique Kerber'in de bulunduğu birçok yıldız, Avustralya topraklarında yeniden mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.