Eski Scientology üyesinden Tom Cruise iddiası!

Haney, Tom Cruise'nın kız arkadaşını seçmek için tarikat içerisinde seçmeler yapıldığını söyledi.

Scientology Kilisesi'nin eski üyesi Valerie Haney, tarikattan nasıl kaçtığını yine eski bir tarikat üyesi olan ve Scientology karşıtı yazılarıyla tanınan ABD'li bağımsız blog yazarı Leah Remini'ye anlattı.

Tarikatın eski üyesi, "Tom Cruise, Scientology'nin lideri David Miscavige'e tanrı gibi tapıyor" dedi.

Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmelerine yardımcı olduğunu anlattı. Valerie, "Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?" sorusuna ise "kesinlikle evet" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ünlü aktris Scarlett Johansson da, daha önce de gündeme gelen seçme iddialarıyla ilgili olarak Cruise ile sevgili olmak için bu seçmelere girdiği iddiasını reddetmişti.

SCIENTOLOGY'DEN AÇIKLAMA

Scientology tarikatından ise iddiaların ardından açıklama geldi. Tarikat, "Valerie Hamey'in asılsız iddialarını reddediyoruz. Kendisi Leah Ramini'nin paralı bir çalışanıdır" dedi.

Tarikatın bir diğer eski üyesi Leah Ramini de Cruise'un boşanma sonrası Katie Holmes'tan olan kızı Suri'yi bir daha görmediğini, buna da Scientology'nin kurallarının sebep olduğunu açıklamıştı.