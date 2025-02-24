Eski sevgilinize dönmeyi mi düşünüyorsunuz Kendinize şu soruyu sorun

Dürüst olalım, eski sevgilinizi unutmak çocuk oyuncağı değil. Bu kişiyi bir süredir tanıyor olmanız, bir tür rahatlık sağlıyor. Ve yeni bir ilişkiye başlamak yine zor bir iş. Hepimiz bir noktada eski sevgilimizle yeniden bir araya gelmeyi düşünmüş olabiliriz. Ancak dalmadan önce bir adım geri çekilin ve kendinize şu önemli soruları sorun.

NELER TERS GİTTİ?

Ayrılıklar rastgele olmaz. Bir sebepten dolayı onunla/onunla/onlarla ayrıldınız. Kendinize ilk başta (ya da eski sevgilinize sık sık dönme alışkanlığınız varsa son olarak) nelerin ters gittiğini sorun? İletişim eksikliği, güven sorunları veya temel farklılıklar mıydı? Temel sorun çözülmeden kalırsa, tarih tekerrür edebilir. Unutmayın, bu ilişkide yer alan her iki taraf veya tüm taraflar neyin yanlış gittiğini anlamalıdır.

TEKRAR BİR ARAYTA GELMEK İSTİYOR MUSUNUZ?

Geçmişteki bir ilişkiyi yeniden canlandırmak heyecan verici olabilir, ancak zorluklarla da birlikte gelir.

Karar vermeden önce, bunun her ikiniz için de gerçekten doğru yol olup olmadığını düşünmek önemlidir. Unutmayın, bir ilişki ancak içinde yer alan her iki taraf veya tüm taraflar gerçekten bunun olmasını istiyorsa işe yarar. Hem siz hem de partneriniz/partnerleriniz denemek istiyorsanız, devam edin, ancak dikkatli olun.



KİŞİYİ Mİ ÖZLÜYORSUNUZ, YOKSA GEÇMİŞİNİZİ Mİ?

Zor bir ayrılıktan sonra, bu kişiyi özlemeniz normaldir. Bu doğaldır. Bu kişiyle zaman geçirdiniz, o/o/o kişi ihtiyacınız olduğunda size duygusal destek olmuş olabilir ve etrafınızda olma alışkanlığı edinmiş olabilirsiniz. Ancak boşluk, eski sevgilinize geri dönmeniz için yeterli değildir. Kırmızı bayrakları küçümsüyor ve sadece yeşile odaklanıyorsanız, belki bir kez daha düşünün.



İKİNİZ DE GERÇEKTEN DEĞİŞTİNİZ Mİ?

Kendinize ve partnerinize, sizi ayrılmaya götüren sorun açısından değişip değişmediğinizi sorun. Ayrı geçirilen zaman büyümeye yol açabilir, ancak yeterli oldu mu?

Aynı sorun devam ederse, tekrar bir araya gelmek en iyi fikir olmayabilir. İkiniz de neyin yanlış gittiğini anlar ve bunun ötesinde büyürseniz, ışık için yalnızca umut vardır. Kendinize "bu sefer farklı olacak" demeyin. Olmayacak. Bunu kimse tahmin edemez, ancak şanslar gerçekten dar. Neredeyse görünmez olan bu şansa bahse girmeye istekli misiniz?



Zaman her şeyi değiştirir. Büyüdükçe bir ilişkiden beklentileriniz değişir. Ergenlik yıllarınızda aradığınız şey, bugün istediğiniz şey olmayabilir.

Biriniz sıradan bir şey isterken diğeriniz bağlılık arıyorsa, bu daha fazla kalp kırıklığına yol açabilir.

Öncelikle, bu yeniden canlanan ilişkiden ne istediğinizi kendinize sorun. Cevabı alacaksınız. Şimdi eski sevgilinizin de aynı beklentilere sahip olup olmadığını iletin.