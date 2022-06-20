Eski sevgilinizi geri döndürmenin yolları...

Erkek arkadaşınızın başka biri için ya da daha iyi bir yaşam için sizi terk etmesi son derece üzücü ve yıkıcı bir durum. Siz erkek arkadaşınıza hala aşıkken bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmak kolay olmaz. Ayrılığı kendi başınıza atlatmak zordur. İstemeyerek ayrıldığınız zaman bu durumla baş edebilmek mümkün olmaz. Çareyi eski sevgilinizi geri döndürmekte ararsınız. Kalbiniz tekrar onunla olma umuduyla kaplanır. Peki, eski sevgilinizi nasıl geri döndürebilirsiniz?

Çok sevdiğiniz sevgilinizle bir anda tüm ipler kopmuş ve ayrılmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu durum sonrasında eski sevgilinizi geri döndürmenin yollarını ararsınız. Peki, eski sevgiliyi nasıl geri döndürürsünüz? Sevgilinizi geri döndürmenin etkili yollarını araştırdık.

1-KENDİNİZDEN EMİN VE GÜÇLÜ GÖRÜNÜN

Ayrıldıktan ya da terk edildikten sonra mutlaka güçlü görünün. Ne kadar üzülmüş olsanız da perişan bir halde görünmek iyi bir izlenim bırakmaz. Eski sevgilinizin karşısında güçlü ve kendinizden emin durun.

Onun yokluğunda sizin canlı ve mutlu olduğunuzu görmek kafasını karıştırabilir. Bu nedenle seninle tekrar bir araya gelmek isteyebilir.

2-İLETİŞİMİ KESİN

Ayrıldıktan sonra bir süre eski sevgilinizi asla aramayın, onunla hemen iletişimi kesin. Bu, sizinle daha fazla konuşmak istemesine veya hatta gün boyu sizinle konuşmak için çabalamasına sebep olabilir.

Onu aramamanız ondan vazgeçtiğiniz düşüncesini hissettirir. Unutmayın ki herkes vazgeçilmez olmak ister. Bu sebeple ayrıldıktan sonra iletişim kurmamaya özen gösterin.

3-UMUTSUZ OLMAYIN

Eski sevgilileri erteleyen tek şey aşkına umutsuzca davranmak. Amacınız erkeğinizi geri kazanmaksa, dikkatini çekmek için onu defalarca aramayı veya mesaj atmayı unutun. Onun size gelmesini bekleyin,

Sabırlı ve güçlü olduğunuzda eski erkek arkadaşınızın dikkatini daha kolay çekersiniz. Hatta kısa sürede barışabilirsiniz bile!

4-KENDİNİZE İYİ BAKIN

Erkeğinizi hayatınıza geri almanın ve aynı zamanda kendinize bakmanın en iyi yollarından biri kendinize iyi bakmaktan geçiyor. Egzersiz yapın, forma girin veya her zaman yapmak istediğiniz şeyleri yapın.

Sonunda, erkeğinizle bir ilişki içindeyken hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya başladığınızda, otomatik olarak ne kadar özgür ve mutlu olduğunuzu gösterecek ve bu da erkeğinizin size izin vererek bir hata yapıp yapmadığını merak etmesine neden olacaktır.

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20/06/2022 20:48