Eski sevgilinizi pişman etmenin 7 yolu

Her ayrılık acı ve kırgınlık doludur. Özellikle ayrılık sonrası dönem hiç kolay değildir ancak eski sevgilinizi sizden ayrıldığına pişman ederek bir nebze olsun iyi hissetmeniz mümkün. İşte eski sevgilinizi sizi bıraktığına pişman etmek için yapabilecekleriniz...

İLETİŞİMİ AZALTIN AMA İZLEYİN

Bir ayrılık sonrası yapılabilecek en yanlış şey, eski sevgiliyle iletişimi devam ettirmektir. Ama neden sizi terk eden biriyle konuşmak isteyesiniz ki? Sizi terk eden sevgilinizle konuşmanız ona hala bağımlı olduğunuz hissini yaratır ve karşı tarafa güven verir. Unutmayın ki bir şeye ulaşmak kolaylaştığında, o şey çekiciliğini yitirir.

YEDEK PLAN OLMAYIN

Eğer sevgilinizin sizi terk ettiği için pişmanlık duymasını istiyorsanız o kişi için alternatif bir seçenek olmayın. İletişimi olabildiğince azaltın ama hayatınıza devam ettiğinizi göstermek için sosyal medyada takipleşmeye devam edin.

DAHA İYİ BİR VERSİYONUNUZ OLUN

Sevgilinizin sizi neden terk etmiş olabileceği konusunda kendinize dürüst olun. Eksiklerini ve hatalarınızı gözden geçirin. Eski sevgilinizin geri dönmesi için değil, sonraki ilişkilerinizde aynı hataları yapmamak için daha iyi bir versiyonunuz olmaya çalışın.

ONU UNUTTUĞUNUZA İNANDIRIN

Eski sevgilinizi unutamamamız çok normal. Onlara sinirle yazılmış mesajlar göndermek veya gecenin bir yarısı aramak isteyebilirsiniz. Eğer barışmak istemiyorsanız, bunların hiçbirini yapmamaya çalışın.

SOSYAL ÇEVRENİZİ GENİŞLETİN

Ayrılık sonrası yeni arkadaşlar edinebilir veya yakın arkadaşlarınızda sosyal aktiviteler yapabilirsiniz. Bunları yaparken eski sevgilinizin iyi vakit geçirdiğinizi gördüğünden veya bir şekilde haberi olduğundan emin olmaya çalışın

KISKANDIRIN

Eski sevgiliniz, terk edildiğiniz için büyük bir üzüntü içinde olduğunuzu ve arkasından ağladığınızı düşünebilir. Elbette kırıldınız ve üzgünsünüz ama bunun onun görmesine izin vermeyin. Hayatınızda yeni birinin olduğu sinyalini verebilir, onsuz da mutlu olduğunuzu açıkça gösterebilirsiniz.

ÖZGÜR HAYATIN TADINI ÇIKARIN

Sürekli eski sevgilinizi düşünerek hayatınıza nasıl devam edebilirsiniz? Her şeyi geride bırakma zamanı geldi. Özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Plan yapın, gezin, arkadaşlarınızla vakit geçirin.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 17:44