Eski sevgilisini mesajla tehdit etti tutuklandı

Eski sevgilisini mesajlarla tehdit eden E. G. Tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan E. G. Tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Kırgeç, olguları aktardı. Polis, zanlının eski sevgilisine tehdit mesajları gönderdiğini ve cinsel içerikli fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiğini anlattı

Polis yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve telefonuna el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlı aleyhinde polis kayıtlarında yapılan araştırmada 31.10.2019 tarihinde aynı kadına karşı Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp suçlarından dosya tanzim edildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 75’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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17/02/2022 14:06