Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası

İngiltere'de 39 yaşındaki Lauren Marie Talbot geçen yıl haziran ayında eski sevgilisinin evinin kapısına içi bütan gazı dolu şişeyi yakarak bırakıp kapıyı patlattı.

Kadının daha önce kendi evinde de bir dizi yangın çıkardığı belirtildi.

Polis, birçok kişinin hayatını tehlikeye atan kadının 16 Ocak’ta yargılandığını ve her iki suçtan da toplam 6 yıl hapis cezası aldığını duyurdu.

Talbot’un kendi dairesinde çıkardığı yangınları söndürmeye gelen itfaiye, kadının evin duvarına “Bu daire cehennemde yansın” yazdığını belirtti.

Polis şefi yaptığı açıklamada “Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki suçtan dolayı da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri” diyerek Talbot’un eski sevgilisinin de soruşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Polis, eski sevgiliye yardımlarından dolayı teşekkür etti.