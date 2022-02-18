Eski Yenicamili Peter Fenerbahçe'yi üzdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-2 galip gelen Slavia Prag'da forvette görev yapan eski Yenicamili Peter Oliyanka göz doldurdu.

Ülkemizde 2013 2014 sezonunda Yenicami'de görev yapan Peter 18 yaşında idi. Nijeryalı golcü son 4 sezondur Çekya ekibi Slavia Prag'ın başarısı için ter döküyor.

Fenerbahçe karşısında da başarılı performans sergileyen Peter Oliyanka, takımıyla avantajlı skorla 24 Şubat tarihindeki rövanş maçında ilk kez organize edilen Konferans Liginde tur arayacak.

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18/02/2022 13:27