“Eski Yerel Gazlı İçeçekler” Konulu Yeni Pul Serisi ve İlk Gün Zarfı Satışa Sunuluyor

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03/11/2021

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“Eski Yerel Gazlı İçeçekler” Konulu Yeni Pul Serisi ve İlk Gün Zarfı Satışa Sunuluyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi,  “Eski Yerel Gazlı İçecekler” konulu yeni pul serisi ve ilk gün zarfını yarın satışa sunacaklarını duyurdu.
Daire’den verilen bilgiye göre, Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan seri, 1.50 TL ve 2.75 TL değerinde 2 puldan oluşuyor.
12’li tabakalar halinde filigranlı kağıda bastırılan pullar, Posta Dairesi’nde bir yıl süreyle satışta olacak.

 

03/11/2021 15:21
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TAGS: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi, Eski Yerel Gazlı İçecekler”
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