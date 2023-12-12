Eski yönetim rahatsız, Ilık iddiaları reddediyor

Haber Kıbrıs-Özel

Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nde sular durulmuyor. Kooperatif yönetimi bir dava nedeniyle görevden uzaklaştırıldı, eski yönetim söz konusu davanın geri çekildiğini ancak yönetimin görevine iade edilmemesi noktasında rahatsız.

Haber Kıbrıs’a konuşan Çayönü Kalkınma Kooperatifi, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yahya, göreve iadesini beklediğini ancak Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın çeşitli gerekçeler ile süreci oyaladığını söyledi. Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, dava sürecinin devam ettiğini savunuyor.

Neler yaşanmıştı?

Ocak 2023 tarihinde Çayönü Kalkınma Kooperatifi yönetimi Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tarafından tüzel kişilere hesap açıldığı ve kredi verildiği gerekçesi ile görevden alınmış yerlerine kayyum atanmıştı. Nisan ayında kooperatif yönetim kurulunun belirlenmesi için seçime gidilmiş, Hasan Yahya başkanlığındaki yönetim yeniden seçimi kazanmıştı. Ardından bir vatandaşın Mukayyitliği, Başsavcılığı ve Çayönü Kalkınma Kooperatifi’ni dava etmesi sonucu yönetimin yerine kayyum atanmıştı.

Eski yönetim dava sürecinin geçtiğimiz günlerde sonuçlandığını, davacının davayı geri çektiğini ancak yönetimlerinin halen daha göreve iade edilmediğini belirtiyor.

Eski başkan Hasan Yahya, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın kendilerini istemediğini, çeşitli nedenlerle süreci yokuşa sürdüğünü savunuyor. Yahya, Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nin Koop Süt’te seçme ve seçilme hakkının olmasından ötürü Ilık’ın kendilerini istemediğini aktardı.

“Başsavcılık aday olabileceğimiz yönünde görüş verdi…”

Eski yönetim kurulu başkanı Hasan Yahya, 2023 Ocak ayında kooperatifin tüzel kişilere kredi verdiği gerekçesi ile görevden alındıklarını anlattı. Yahya, söz konusu hesapların 30 sene önce açıldığını, kooperatifin her yıl denetlendiğini ve kendilerine bu yönde uyarı dahi yapılmadığını söyledi.

Yahya şöyle konuştu “Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık kafayı bize takmış durumda. Bizi görevden aldı tüm köylü ayaklandı, eylem yaptı.

Başbakan Ünal Üstel devreye girdi, yönetim için yeniden seçim yapılması kararı alındı. Müracaatlar cuma günü mesai bitimi son bulacaktı. Ben ve diğer 4 arkadaşım yönetime aday olduk. Bize son dakikaya kadar aday olamazsınız denmedi cuma mesai bitimi beklendi. Biz erken davrandık konuyu Başbakan Ünal Üstel’e taşıdık. Başbakanımız Başsavcılık’tan aday olup olamayacağımız yönünde yazı istedi. Adaylığımızda hiçbir sorun olmadığı Başsavcılık tarafından onaylandı. Seçimi kazandık görevimize başladık…”

“Bu kez ara emir aldırttılar”

Yönetim kurulunun değişmesi için bu kez bir vatandaşın kooperatifin 365 üyesinin geçersiz olduğu gerekçesi ile Mukayyitliği, Başsavcılığı ve Çayönü Kalkınma Kooperatifi’ni dava ettiğini anlatan Hasan Yahya şöyle devam etti; Mahkeme sürecinde kayyum görev yapmaya devam etti. Davacı, davasından vazgeçti ancak olan bize oldu halen kooperatif kayyum tarafından yönetiliyor. Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık 365 üyenin doğru yolla kooperatife kaydedilmediği gerekçesi ile bizi görevimize iade etmiyor. Ilık hakkımızda dava olduğunu söylüyor. Başsavcılığın görüşü var mahkeme kararını vermeden Mukayyid Ilık karar veriyor.

Kendilerinin denetlenmeye asla karşı olmadıklarının altını çizen Yahya, 365 üyenin 150 tanesinin Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nin kurucusu olduğunu savundu. Yahya, yıllardır müfettişler tarafından denetlendiklerini kooperatifin 4 defa seçime gittiğine kimsenin üyeleri gündeme getirmediğini ekledi.

Eyleme kapıda…

Hasan Yahya, Çayönü halkının yaşananlardan rahatsız olduğunu ifade ederek Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nin kayyum tarafından yönetilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Yahya, çok kısa sürede içerisinde kapsamlı bir eylem yapacaklarını belirtti.

Ilık: İddialar gerçeği yansıtmıyor…

Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yapan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söz konusu yönetim ile ilgili dava sürecinin devam ettiğini söylemekle yetindi.