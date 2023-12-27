Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Acapulco Otel Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünde, Acapulco Otel ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde, Acapulco Otel Genel Müdürü Özer Özbilen ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, her iki kurumun iş birliğinin öğrencilere ve turizm sektörüne sağlayacağı katkıları dile getirdi.

Ayrıca, turizm fakültesinin düzenlediği kariyer günü etkinliklerine katılan Acapulco Otel temsilcileri, öğrencilerle bir araya gelerek sağlanabilecek iş imkanları hakkında bilgi aktardı. Bu işbirliği, öğrencilere sektörel deneyim ve fırsatlar sunarken, turizm sektöründeki gelecekteki profesyonellere yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.