Eskişehir’in kadın muhtarları DAÜ’yü ziyaret etti

Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Eskişehir İli’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen 18 kadın muhtar, 4 Mart 2022 Cuma günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Saat 14:30’da, DAÜ Senato Odası’nda gerçekleşen ziyarette Eskişehir’in kadın muhtarları, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile Eskişehir Muhtarlar Derneği Asbaşkanları Sülbiye Bilen ve Serpil Üstsoy da hazır bulundu.

“Tüm Kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü Kutlarım”

Ziyarette konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, kadın muhtarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmekte olduğunu belirten Prof. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün yalnızca Gazimağusa kentinin üniversitesi değil, aynı zamanda 110 farklı ülkeden gelen öğrencileri ile çok kültürlü uluslararası yapıda bir dünya üniversitesi olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. İşçioğlu, Eskişehirli kadın muhtarların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Prof. Dr. İşçioğlu’nun konuşmasının ardından DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterimi yapıldı. Sonrasında ziyarete katılan muhtarlar tek tek söz alarak kendilerini tanıttı. Muhtarlar, DAÜ’yü çok beğendiklerini ifade ederek, Prof. Dr. İşçioğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ardından Prof. Dr. İşçioğlu tarafından Eskişehir’in kadın muhtarlarına hediye takdiminde bulunuldu. Ziyaret, düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

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05/03/2022 11:17