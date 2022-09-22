Esma Elgin: Harikalar yaratmaya devam edeceğiz

Girne Inner Wheel Kulübü'nde 2022-2023 Dönemi Uluslararası ALASİA 222. Bölgesinin resmi ziyareti başladı. Colony Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda Alasia 222 Bölge Başkanı Işın Ramadan Cemil ve bölge yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Girne Inner Wheel Başkanı Esma Elgin, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi mottomuz "Harikalar Yaratmaya" devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında bu yılki projelerini açıklayan Esma Elgin, "Otizm ile ilgili ilkokullarda tarama başlatmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza önem veriyoruz. Okullara ve sağlık konusunda da hastanemizin çocuk bölümüne yapılacak yardımlara ek olarak çevre konusunda da çok büyük hassasiyet göstererek okullardaki eski defter ve kitapların toplatılıp geri dönüşüm projesi başlatacağız. Pilot okullarda başlatılacak bu projenin ileriki yıllarda da devam ederek tüm ada okullarında devam etmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alasia 222 Bölge Başkanı Işın Ramadan Cemil, konuşmasında 22 yıllık bir geçmiş olan Girne Inner Wheel kulübü’nün üyesi olmaktan gurur duyduğunu ve verilen emeklerle alınan Alasia 222 Bölge'nin de uluslararasında olumlu bir imaj ile sesini duyurmaya devam ettiğini belirtti.Cemil, tüm Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerini ziyaret ederek döneme başladıklarını da sözlerine ekledi.

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22/09/2022 16:14