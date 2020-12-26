Esmen: Gereksiz önlemler toplumu büyük bir çıkmaza sokacak

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Esmen Group Direktörü Esin Esmen, sosyal medyadan Başbakan Ersan Saner'e seslenerek "liderlik yapın, yönetin" ifadelerini kullandı. Özel sektörü düşünmeden karar alan yönetici kervanına Ersan Saner'in de katıldığını söyleyen Esin Esmen, alınan kararların bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açtığını söyledi. Esmen, KKTC'de günde ortalama 8 Covid-19 vakasının çıktığını belirterek pandemi tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin gereksiz olduğunu ve toplumu büyük bir çıkmaza sokacağını vurguladı.

Esin Esmen'in paylaşımının tamamı şöyle:

Sayın başbakan liderlik yapın; yönetin...

Özel sektörü düşünmeden karar alan yönetici kervanına siz de katıldınız.

Alınan kararlar bu ülkede çok daha büyük bir kutuplaşmaya yol açmıştır.

Hafta başından sonra bu kutuplaşmayı bizzat hissedeceksiniz.

Sadece 13’ncü maaş ödemekle olmuyor; bir süre sonra kamu çalışanını ödemek için vergi verecek iş insanı kalmayacak.

Özel sektörde dünya kadar hazırlık yapan, bir umutla Aralık ayını bekleyen iş insanını hayal kırıklığına uğrattınız, umutlarını ve sizlere olan inançlarını bitirdiniz .

Günde ortalama 8 covid vakası ile bu gereksiz önlemler toplumu büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Umarım bu yanlışı en kısa zamanda düzeltirsiniz.

Amaç sıfır vaka ise, dünyada böyle evir ülke yok. Amaç bulaşı kontrol altında tutmaksa, son derece başarılı bir yönetim zaten vardı.

İş yapmak için iş yapmak, toplumun hassasiyetini okuyamadan adım atmak göreve yeni başlayan hükümet için iyi olmadı.

Bu yanlış sizin liderliğinizi toplumun gözünde sorgulatacaktır.

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26/12/2020 10:09