Esmen Group’un yeni sürprizi

Esmen Group Direktörü Esin Esmen, dünya perakende sektörünün lider markalarından Armani Exchange ve Guess'in Lefkoşa Dereboyu'ndan sonra Girne'ye de açılacağını duyurdu.

Dünyanın birçok önemli şehrinde yaşayan markaların Lefkoşa’da açtıklarını belirten Esin Esmen, yakında Girne'de de Armani Exchange ve Guess'i açacaklarını sosyal medyadan mücdeledi. "Dünya markaları için Girne’ye gidiyoruz" diyen Esin Esmen, zorlu bir hedefi başardıklarını ve çok büyük efor harcadıklarını söyledi.

Esin Esmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yine yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni heyecanlar bizi bekliyor olacak.

Durmayacağız.

Üretmeye, bu ülkeye yatırıma, bu ülkede vergi ödemeye, bu ülkede yeni istihdamlarla, yeni yol arkadaşları ile devam edeceğiz

Bu ülkede kazanan ve bu ülkede kazandığını yine bu ülkede yatırıma dönüştüren bir fikri benimsedik..

Umutsuzluklara tahammülümüz yok.

“İmkansız” kelimesine ise hiç inanmadım.

İmkansız diye bir şey yok...

Yeter ki makul olanı talep edelim, doğru hedefleri kendimize koyalım.

Ben ve ekibim, imkansız diye bir şey olmadığını yaşayarak öğrendik. Çünkü, başarabileceğimiz hedeflere yöneldik.

Hayatta bir şeyi çok istersen onu elde edersin, ben hep böyle inandım..

Heyecanlıyım içim içime sığmıyor.

Yeni ve yeniden...

Armani Exchange Dereboyu..

Hemen akabinde Girne için yola çıkıyoruz.

Dünya markaları için Girne’ye geliyoruz

Guess Girne

Armani Exchange Girne...

Zorlu bir hedefti, çok büyük efor harcadık, ama başardık.

Dünyanın bir çok önemli şehrinde yaşayan markalar şimdi Lefkoşa’da.

Yakında Girne’de...

Heyecanlıyız.

Benimle bu heyecanı yaşayan ve en zor zamanlarda bile, bir aile olmaktan vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Markalarımıza güvenen, kalitemize güvenen on binlerce insanımıza teşekkür ediyorum.

Üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz.

Ölçülebilir riskler almaya devam edeceğiz.

Paradan daha önemli olan bir şey varsa; o da Başarıyı paylaşmak ...

Güzel hedeflerimiz var. Güzel hayallerimizi ülkemizde gerçekleştiriyoruz.

Güzel bir yıl olmasını dilerim..."

01/01/2020 18:43