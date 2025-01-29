Esmen Grup yeni bir İtalyan markası ile mağaza ağını genişletiyor

İtalyan modasının öncü markalarından OVS, Kıbrıs’taki moda tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor!

Bünyesinde birçok dünya markasını barındıran Esmen Grup, bu kez İtalya’nın en önemli markalarından OVS ile yatırım ağını genişletiyor. Kalite, stil ve uygun fiyatı bir araya getiren marka, 1 Mart’ta Lefkoşa ve Girne’de eş zamanlı olarak iki yeni mağazasını açacak.

OVS, geniş ürün yelpazesi ve İtalyan tarzını yansıtan koleksiyonlarıyla modaseverlere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Açılışa özel sürprizler ve kampanyalarla müşterilerini bekleyen marka, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Moda dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan OVS, Kıbrıs’ta modaya yön vermeye hazırlanıyor.