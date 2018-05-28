Esnaf kepenk kapatma noktasına geldi!

Bahadır AYNA/HK AJANS

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi esnafı zora soktu. Haber Kıbrıs’a konuşan Taşkınköy esnafı kan ağlıyor. Esnaf satışlarının ciddi şekilde düştüğünü belirterek kepenk kapatma noktasına geldiğini vurguladı.

Türkiye’de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından dövizin düşeceğinden umutlu olan esnaf Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon hükümetinin de aldığı döviz önlemlerini yetersiz buldu. Esnaf hükümetin dövizi sabitlemesi gerektiğini savundu.

“Dükkan kiraları belimizi büktü”

Vatandaşın alım gücünün düştüğü için ürünlerine zam yapamadıklarından yakınan Taşkınköy esnafı dükkan kiralarının sterlin üzerinden olması nedeniyle çıkmaza girdiklerini belirtti. Durumun her gün daha da kötüye gittiğini belirten esnaf çaresiz durumda.

Bazı esnaf iflas etti

Yaşanan ekonomik krize dayanamayan bazı işletmeciler kepenk kapattı. Metropol yolu boyunca birçok dükkanın üzerinde devren satılık ve devren kiralık yazıları olduğu gözlemlendi.

Esnaf ne dedi? Esnaf ne dedi? Esnaf ne dedi?

Şeyda Yağmur: Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi, biz esnafı çok kötü bir şekilde etkiledi. Bütün esnafın şikayeti budur. Biz mallarımızı yurt dışından getiriyoruz ve döviz üzerinden borçlanarak mal alabiliyoruz. Şimdi aldığımız mallara zam yapmak zorundayız ancak vatandaşın alım gücü çok düşük bu nedenle zamda yapamıyoruz. 5 TL’ye aldığımız malı şimdi 4 TL’den satıyoruz. Yatırım yapma şansımız da kalmadı. Devletin bir an önce bir çare bulması gerek. Dövizin sabitlenmesi bence en mantıklı çözüm.

Laden Fellahoğlu: Biz ürünlerimizi Türkiye üzerinden döviz ile getiriyoruz. Dövizdeki bu yükseliş bizim işlerimizi çok kötü etkiledi. Sattığımız ürünlerin fiyatına artış yaptık bu durumda piyasanın daha da durgunlaşmasına neden oldu. Resmen zararına çalışıyoruz. Bu bölgede birçok esnaf dükkanlarını sterlin üzerinden kiralıyor, bu durum onları da çıkmaza soktu. Metropol yolu çok işlek bir cadde ama çıkın dışarıya bir tane bile insan göremezsiniz çünkü insanların ekmek alacak parası bile yok. Türkiye’de ki seçimin ardından bir şeylerin değişeceği umudundayız. KKTC hükümetinin döviz artışına daha karşın daha ciddi adımlar atması gerek.

Özsan Güzeloğlu: TL’nin döviz karşısında ciddi şekilde değer kaybetmesi biz esnafın satışlarını baltaladı. İnsanlar şu durum da sadece acil ihtiyaçlarını alıyorlar. Herkes ucuzluğun peşinde çünkü alım gücü çok ciddi şekilde düşmüş durumda. Döviz üzerinden ev, araba ve okul harcı ödeyen vatandaş bitmiş durumda. Dövizin bu yükselişindeki en büyük etkenlerden biri Türkiye’nin yürüttüğü savaş. Türkiye ekonomisi üzerinden gizli oyunlar oynanıyor. Ne yazık ki daha kötü günler bizleri bekliyor. Öyle bir döneme girdik ki her şeyi zorlayarak başarabileceğiz. Her şey zamlanıyor, biz esnaf olarak zam da yapamıyoruz vatandaşın alım gücünün düşük olmasından dolayı.

Koray Kul: Satışlarımız çok ciddi şekilde düşmüş durumda. İnsanların alım gücünün düşmesi bizim işlerimizi de etkiledi. Piyasa kan ağlar duruma geldi. Birçok vatandaş döviz üzerinden borçlanmış durumda bu nedenle TL’nin değer kaybetmesi vatandaşın belini büktü. Türkiye’de gerçekleştirilecek olan seçimlerin ardından dövizin durulacağını düşünüyorum. Şu sıralar büyük oranda Rumlara satış yapıyoruz. Dükkanların kiralarının döviz üzerinden olması da birçok esnafı zora sokmuş durumda.