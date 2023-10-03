Esnaf, Limanda işletmeleri açmama kararı aldı

Girne Antik Limanda Turizm Bakanlığı ile esnaf arasındaki kriz büyüyor.

Limanın söz verilen sürede açılmadığını, bu yüzden kredi ve hibe sağlanması gerektiğini belirten esnaf, bakanlıktan yanıt alamadığı için Dün Bakan Fikri Ataoğlu ve Müsteşarı Serhan Aktunç hedef almıştı.

Dün yapılan açıklamada talepler dile getirildi.

Antik Liman esnafı Sözkonusu taleplerin hayata geçmemesi halinde limandaki işletmelerini açmama kararı aldı.

25 Esnaf, karar için ortak imza toplayarak, tadilat projesi bitse de işletmelerin turizme hizmet etmeyeceğini açıkladı.