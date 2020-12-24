Esnaf Zararına İş Yapıyor

Salgından ekonomik olarak etkilenen Lefkoşa Arasta esnafı haraç mezat mal satıyor.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ekonomik olarak zor durumda kalan Arasta esnafı , çeşitli yöntemlerle ayakta durmaya çalışıyor. Zora düşen esnaf, peşin fiyatına taksitle satın aldığı eşyaları zararına iş yaparak haraç mezat satıyor. Esnaf, 250 TL satış fıyatı olan kıyafetleri yok pahasına satıyor. Vatandaşlar, büyük bir indirimle satılan mallara ilgi gösterdi.

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24/12/2020 10:01