ESPA, Kuruluş Amaçlarını Basın Toplantısıyla Duyurdu

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), düzenlediği basın toplantısında kuruluş gerekçelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. İş dünyasından birçok önemli ismin bir araya gelerek oluşturduğu ESPA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut yapısal sorunlarını çözmek amacıyla “şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve hukukun üstünlüğü” ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini açıkladı.

Kuruluş manifestosunda, anayasa ve yasaların çiğnenmesi, meclisin etkin çalıştırılamaması, keyfi kararların uygulanması ve temel demokratik değerlerin göz ardı edilmesi gibi sorunlara dikkat çekilerek, bu durumun toplumu umutsuzluğa sürüklediği ifade edildi. ESPA, ülkenin sürdürülebilir kalkınma eksenine girebilmesi için köklü reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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