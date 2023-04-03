Espanyol'da Diego Martinez dönemi sona erdi

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03/04/2023

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Espanyol'da Diego Martinez dönemi sona erdi

LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Espanyol'da, teknik direktör Diego Martinez'in görevine son verildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 27 puanla 17. sırada yer alan ve son olarak deplasmanda Girona'ya 2-1 yenilen Espanyol'da teknik direktör değişikliğine gidildi


Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşmayla teknik direktör Diego Martinez'in görevine son verildiği bildirildi.


Son 4 haftada rakiplerine yenilen Espanyol'da altyapıda görev yapan takımın eski futbolcularından 42 yaşındaki Luis Garcia'nın, Martinez'in yerine teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.

03/04/2023 18:20
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TAGS: Espanyol’da Diego Martinez dönemi sona erdi
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