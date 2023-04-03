Espanyol'da Diego Martinez dönemi sona erdi
03/04/2023
LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Espanyol'da, teknik direktör Diego Martinez'in görevine son verildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 27 puanla 17. sırada yer alan ve son olarak deplasmanda Girona'ya 2-1 yenilen Espanyol'da teknik direktör değişikliğine gidildi
Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşmayla teknik direktör Diego Martinez'in görevine son verildiği bildirildi.
Son 4 haftada rakiplerine yenilen Espanyol'da altyapıda görev yapan takımın eski futbolcularından 42 yaşındaki Luis Garcia'nın, Martinez'in yerine teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.