Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine fotoğraflı yanıt: Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum!

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01/11/2021

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Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

 Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'biraz zayıfla' önerisine kendi tarzında yanıt verdi.

Makarna suyu koyun hadi!'

Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam nolur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere:) belki ben o dönemin kadınıyım! zayıflamayacağım ya! Net! çokta bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"

01/11/2021 14:16
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TAGS: Esra Dermancıoğlu
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