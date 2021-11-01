Esra Dermancıoğlu'ndan 'zayıfla' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'biraz zayıfla' önerisine kendi tarzında yanıt verdi.

Makarna suyu koyun hadi!'

Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:



"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam nolur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere:) belki ben o dönemin kadınıyım! zayıflamayacağım ya! Net! çokta bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"

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01/11/2021 14:16