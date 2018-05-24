Esra Erol’dan ihanet tepkisi: Ailemizde yaşanıyor olması, şok etkisi yarattı. Yazıklar olsun!

Sunucu Esra Erol'un programının stüdyo şefi Eda Gök'le evli olan yine aynı programın orkestra şefi Emrah Albayrak, eşine Burcu Sinem Ünsal'la yaşadığı yasak aşkla ihanet etti.

Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak'ın bu çirkin ihanetine “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Erol’un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu eşi Emrah Albayrak’tan tek celsede boşandı. Boşanmanın nedeni: İhanet! Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Arya adında bir kız çocukları da var. Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal için “Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi” diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi.