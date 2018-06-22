Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den takipçisine sert yanıt

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medyada gelen bir yoruma kendini tutamayıp sert bir yanıt verdi

Sunucu Esra Erol'un eşi iş adamı Ali Özbir, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sert dille cevap verdi. Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Ali Özbir, eşi Esra Erol ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı.

Bir kullanıcı Ali Özbir'in paylaşımına, "Esracığım bu adamı körebe oynarken mi buldun?' yorum yazdı.

Ali Özbir'den de cevap gecikmedi: Senin eşin seni nasıl buldu bir anlatsan ya biz de bilsek...