Esra Şerebet: Yabancılar emlak için İskele ve Esentepe'yi tercih etti

İrfan Gündüzler

Gayrimenkul Yatırım Pazarlama ve Proje Uzmanı Esra Şerebet emlak piyasasında ki son gelişmeleri Haber Kıbrıs’a değerlendirdi. Yabancı yatırımcıların özellikle deniz olan bölgeleri tercih ettiğine dikkat çeken Şerebet banka faizleri nedeniyle yerel alıcıların zorlandığına vurgu yaptı

Soru: Emlak piyasası şuan ne durumda?

Yanıt: Ülkemizde emlak sektörü pandemi sonrasında değişen koşullar nedeniyle farklılıklar gösterdi. İnsanların pandemi sonrası algıları değişti ve arz talep farklı bir yöne kaydı. Bu bağlamda yerel piyasa dediğimiz lokal satıcılar konut projelerini yaparken yeniden gözden geçirmek durumunda kaldılar. Zemin kat, bahçeli nitelikte projeler yapmaya başladılar. Tabii ki değişen ve gelişen piyasa ile birlikte artan döviz artışı sebebi ile maliyetlerin de artması ile ne yazık ki bunlar proje konut fiyatlarına olumsuz yönde yansıdı. Banka faizlerinin de yüksek olması sebebi ile yerel alıcılar almakta, satıcılar ise satmakta zorlandı.

Sonuç olarak yerel piyasamız daha durgun bir süreçten geçiyor...

Soru: Yabancı yatırımcı bu yıl hangi bölgeleri tercih etti?

Yanıt: Yabancılar bu yıl ülkemizde bölge dinamikleri değiştiğinden dolayı deniz olan bölgeleri daha çok tercih etti. İskele Esentepe gibi bölgelerde yabancı para piyasalarının da değer kazanması ile ciddi bir sirkülasyon olduğunu gözlemledik.

Satış ve satış sonrası değer artışı ve kira getirilerinin yüksek olması nedeniyle bu bölgelerde satış hacmi gayet yüksek seyretti.

Soru: Önümüzdeki yıl için ne öngörüyorsunuz?

Yanıt: Önümüzdeki yıl banka faizleri bu şekilde devam ederse, maliyetler bu şekilde yükselme gösterirse ne yazık ki yerel pazar yine aynı durgunlukta geçecek ve yabancı yatırımcıya yönelik farklı projelerin devam etmesi ile de yabancılar ülkemize yatırım yapmaya devam edecektir.

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02/09/2022 13:03