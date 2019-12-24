Esra Uluçaylı: 41 yaşında bir cana daha mal oldu sallanmamak

Sallamayın; “SALLARLAR”

Nasıl şeffaflık…

Nasıl açıklanabilirlik…

Halkla iç içe…

Halktan biri…

…….

Bu vaatlerle geldi Halkın Partisi …

Bu vaatlerle çeldi gönülleri…

Şeffafız, hükümeti bozuyoruz dedi…

Dedi de dedi…

Biz yaparız. Cevabını veremeyeceğimiz hiçbir soru da yok dedi…

Alkışlar tutuldu…

Yeni bir heyecan başladı…

….

Bugün…

Tarih 24 Aralık 2019…

Yılbaşı’na adım adım…

2 ay öncesi, 6 ay öncesi, 1 yıl öncesi, 2 yıl öncesi…

Aynı, aynı, aynı konularda yazılan yazılar…

Ve sonunda “muhatap” bulamamak…

Sorulara cevap alamamak…

Halkın içinde olamamak…

ALKIŞLAYAMAMAK…

….

Işıklar yanmıyor dedik…

Önümüzü göremiyoruz…

“Muhatap bulamadık”

Bariyerler yok, kazalar oluyor, daha da olacak, planınız ne diye sorduk

“Muhatap bulamadık”

Bir kulaktan girdi; öbür kulaktan çıktı…

Sallanmadık…

Sallamadılar…

41 yaşında bir cana daha mal oldu sallanmamak…

…..

Elinizi vicdanınıza koyun ve deyin ki şeffafız…

Deyin ki hesap verdik…

Deyin ki yanıtladık tüm soruları…

Diyemezsiniz…

Çünkü bizzat bizim sorularımız yanıtsız kaldı…

Halkın soruları yanıtsız kaldı…

…….

Neler yapılıyor şu örtülü ödeneklerle?

İmar planını konuşurken; hani artık 2 kattan fazla bina yapılamaz denilen yerlere ; önceden alınan izinler dolayısıyla; şu an upuzun binalar dikiliyor ya…Onların vergileri bayağı fazlaymış. Ne oluyor şu vergiler?

Daha bir çok yerden gelen gelirler. Bunları ben yazmayayım. Siz gayet iyi biliyorsunuz.

Yol istiyoruz sayın Atakan…

Bariyer istiyoruz…

Yollara ışık istiyoruz…

Ve eğer mensubu olduğunuz partinin vaatlerinin arkasındaysanız, mensubu olduğunuz parti yetkilileri de sizin arkanızdaysa, şöyle diyelim bunların hepsini istiyoruz sayın Özersay…

Ve diyoruz ki…

Sallamayan; sallanır.

24/12/2019 13:40