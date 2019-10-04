Esra Uluçaylı: ''Sadece sinip kalıyoruz''

Daha önce yazmıştım…

Yine yazıyorum..

Hep yazacağım…

“ULAŞTIRAMAYAN ULAŞTIRMA” demiştim…

Yine diyorum…

Yine ve hep yine…

İsyan…

Yapıya, düzene, yapılmayana…

Sadece şimdiki makamı suçlamam…

Ama şimdikiyle birlikte hepsini suçlarım…

Suç…

Ne demek suç?

Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir.

Güvenlik tedbiri amacıyla yaptırıma bağlanmış kişi….

Demek ki güven açısından yanlış şeyler yapılıyor ki o kişiye suçlu deniyor…

Güvensiz oluyor o kişi…

Güvensiz bir ortam yarattığı için güvensiz oluyor…

Aynı yaratılan “güvensiz yollarımız” gibi değil mi?

Çatır çatır ödüyoruz vergilerimizi….

Birçok proje için bütçe çıkarılıyor…

Yıllardır….

Dile kolay 36 yıl…

36 yıllık KKTC…

Bir Allah’ın kulu da çıkıp; “Şu ışıksız yollara el atalım” “Bozuk ise düzeltelim” diyemedi mi?

Görünüşe göre diyemedi….

Zifiri karanlık Lefkoşa-Gazimağusa yolu…

Zifiri Karanlık Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden İskeleye kadar olan yol….

Zifiri karanlık Lefkoşa- Güzelyurt…

Ambulanslar geçiyor bu yollardan vızır vızır….

Zaten biri tamamen hastane yolu….

Ama yooook…

Hükümet bozulmasın diye “sin da gal”

Bizim taraf hükümette diye “sin da gal”

………………………….

Yanlış; yanlıştır kardeşim!

Hiç kimse; “arabalar karanlıkta sürülsün” diye bir görüş öne atamaz!

Atarsa da aklından zoru vardır!

Peki neden?

Neden susuyorsunuz?

Kış ayında yağan yağmurlarla görüş mesafesinin azalacağını bilmiyor musunuz?

Yolların daha da tehlikeli olacağını bilmiyor musunuz?

Biliyorsunuz…

Hepimiz biliyor…

Sadece “sinip kalıyoruz”

Alıştık çünkü “sin da gal”a

Haaa şimdi denecek tabii; bir kere de yapılanları alkışlayın…

O yapılanlar çoktan alkışlandı…

Çoktan gülen gözlerle teşekkür mesajları atıldı…

Hele ki Çin’in, aydınlatma için gökyüzüne yapay ay yerleştirdiği bir zamanda…

Ben trafik lambası ihlal kamerasını alkışlayabilecek alçakgönüllülükte isem;

Karşımdaki de bana en doğal hakkım olan; güvenli yolları vermek ZORUNDADIR…

Başka seçenek yok.

Buyurun söz hakkı sizin…

04/10/2019 11:04