Esra Uluçaylı yazdı: Bana haksızlık yapma

Yürüdüm…

Derin bir nefes alarak yürüdüm..

Hatta iki kez, üç kez alıp verdim nefesimi…

Sağ tarafımda deniz vardı…

Bir de yürürken yüzüme vuran rüzgar…

Değişik bir yürüyüştü bu…

Kafamdan bin bir türlü düşünce geçiyordu…

Rakamlar vardı mesela…

İki, sıfır, iki, sıfır…

Sonra..

İki, sıfır, iki, bir…

Değişen ama değişmemiş gibi…

Var ama yok gibi…

Hızlanan kalp atışımda, derin nefes almayı özlemiş gibi…

Farklı, değişik…

Soluklanmak için bir bankta durakladım…

Otursam mı oturmasam mı diye ikide kaldım…

Bankta oturup, oturmamayı bile sorguluyordu beynim…

Boş bir bank…

Kimse yok…

Mesafe tamam…

O kadar düşünceliydim ki kalp atışlarımla birlikte boş banka attım kendimi.

Rahatladım…

Bir nefes, iki nefes…

…...

Bu süreçte genelde evdeyiz…

Açık hava yürüyüşleri yapıyoruz veya bazı arkadaşlarımızla mesafeli açık havada buluşuyoruz.

Herkesle doya doya görüşmeyi bizler de çok özledik.

Aylardır görmediğimiz, göremediğimiz yakın dostlarımız var.

Çünkü kendimi koruyorum

Çünkü sevdiklerimi koruyorum…

Çünkü hiç tanımadığım insanları koruyorum…

Benim, bir başkasını bile bile hasta etme veya öldürme gibi bir hakkım YOK…Olamaz da…

Düşünsenize…

Pek çok insanla görüşüyorsunuz ve çocuğunuzu yüzlerce çocuğun olduğu bir okula yolluyorsunuz…

Sizce de bu bencillik değil mi…

Düşüncesizlik…

Veya iş arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz…

O korunuyor ama sırf siz korunmadığınız için hastalığa yakalanıyor…

Sırf koronavirüs var diye doktoruna gidemeyen insanlar var…

Ameliyatı ertelenen insanlar var…

Onlar hastaneye gidemiyor ama sen kalabalık ortamda umarsızca keyif yapıyorsun…

Belki de onların arasına karışıyorsun…

Sana bir şey olmaz değil mi?

Evet belki de sana bir şey olmaz ama;

Evine gittiğiniz neneniz, dedeniz, anneniz, babanız ve bunun gibi bir çok insana çok şey olabilir…

Rakamların değişmesini beklerken,

Kendimizde de değiştirmemiz gereken şeyler olduğunu farkettiniz mi?

Evine ekmek götüremeyen insanlar var…

İşsiz kalan…

Okula gidemeyen çocuklar…

Özel eğitimli, engelli…

Hastalara yetişemeyen doktorlar, hemşireler…

İnsanlar düşünceler içinde boğulurken, kalp atışları hızlanırken..

SEN!

Ben korkmuyorum deyip işin içinden çıkamazsın…

Bu haksızlık…

……………………………

Sabırla bu sürecin geçmesini ve tekrar kavuşup, birbirimize sarılmayı, mesafesiz yan yana durmayı dört gözle bekliyoruz.

Bu süreçte, görüşememek, birbirimizi sevmediğimizden değil; tam tersi birbirimizi çok sevdiğimizden.

Sadece doktorların mesafe, maske, el hijyeni kuralına uymaya çalışalım!.

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10/01/2021 12:46