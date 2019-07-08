Esra Uluçaylı yazdı:“Gül”sin Onay

“Gül”sin Onay

Uçaktan indiği an; bir güler yüz ve tebessüm sardı etrafı…

UNICEF tarafından neden iyi niyet elçisi seçildiğinin küçük bir ipucunu veriyordu o an…

80 ülke gezmiş…

Ellerindeki sihri; her yere saçmış…

Yardım konserleriyle; iyi niyetin timsali olmuş…

Türkiye Devlet Sanatçısı o…

Uluslararası alanda istisnai bir Frederic Chopin icracısı kabul edilip, Polonya Hükümeti tarafından Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan kişi o…

(Bana göre de Dünya’nın en iyi Chopin yorumcusu)

Gülsin Onay o…

İsminin ilk hecesi gibi, hep gülen, mütevazi kadın…

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği tarafından Kıbrıs’a davet edildi Gülsin Hanım…

Kendi adına verilen festivalin baş kahramanıydı…

Kıbrıs’a gelmiş, eşsiz sanat nimetini buraya taşıyanlardan birisiydi aslında….

Sürekli piyano tuşlarına dokunmak istiyordu…

Dünya çapında neden bu kadar başarılı olduğunun sebebi bu çalışma arzusuydu kesinlikle….

Eserlerini yorumlarken; derin nefes aldığını duyuyorsunuz…

O kadar hissiyatlı ve gözleri kapalı, devleşip çalıyor ki…

Resitali sırasında salon hınca hınç doluydu…

Tek bir ses duymanız imkansızdı…

Hayretler içerisinde dev sanatçıya bakıyordu tüm gözler…

Kimisi yeni tanışmış, kimisi hayranı olduğu için ordaydı…

Türkiye’den Gülsin Hanım’la çalışmak için gelen gençler de olmuştu Kıbrıs’a…

Yani piyano ve eğitim alanında yapılmış çok verimli bir festival gerçekleştirildi dernek tarafından…

Özelikle gençler ve aileleri ön plandaydı…

Gelecek için, birçok gencin festival alanında olduğunu görmek gerçekten sevindiriciydi…

Sanat’a ve sanatçıya(hele ki bu Gülsin Onay’sa) verilen değeri görmek; farkındalığı; heyecanı hissedebilmek, tebessüm yaratıyordu yüzlerde…

Peki ya eleştiri yapacaksak; neye yapmalıyız?

Festival süresince görmek isteyip de göremediğimiz( var olanlar kendini saymasın) müzik öğretmenlerine…

Atölye ve bireysel çalışmalarıyla; eğitim açısından verimi çok yüksek bir festival hazırlanmıştı…

Belgelerin hepsi Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı…

Pek çok yerde haberi yapılmış, kimi kişiler bizzat telefonla aranmıştı…

Bu gibi festivaller yurt dışlarında çok pahalı…

Kıbrıs halkını sanatla buluşturmak, yalnızca belli başlı masrafları çıkarmak için; festival katılım ücreti de çok az bir miktarla sınırlandırılmıştı…

Çocukları ve gençleri buraya taşıyan müzik öğretmenlerimiz de olmuştu tabi…

Peki ya geriye kalan?

Elbette hiç kimsenin herhangi bir şeye katılım mecburiyeti yok…

Ancak kendimizi geliştireceğimiz alanlar; ayağımıza kadar gelmişken; hem ülkemizin hem de bireysel ilerlememiz için yapabileceğimiz etkinlikleri değerlendirsek güzel olmaz mı?

Dünya çapında tanınmış; Devlet Sanatçısı olmuş bir kişiyle çalışsak güzel olmaz mı?

Konserini izleyip; kendimize ve ruhumuza bir şeyler katsak; çok güzel olmaz mı?

İnanın ki çok ama çok güzel olur…

Sahip çıkalım…

Kendimize, gelişimimize, sanatımıza, sanatçımıza sahip çıkalım…

Ekim ayında CSO ile konser vermek üzere yine adamızda olacakmış Gülsin Hanım…

Meydanları dolduralım Kıbrıs…