Esra Uluçaylı yazdı: Masallarla büyüdü KKTC halkı…

Yeni hükümet…

Yeni bakanlar…

Eskilerden yeniler; yepyenilerden yeniler….

Pireler berber iken; develer tellal iken…

Masal gibi bir memlekette yaşam sürmeye çalışırken….

Hani olur ya; bir dönem popüler olup; daha sonra üzerine farklı farklı; günümüz şartlarına uyarlanan masallar….

Yıllar yılı; sonu genelde mutsuz sonla biten; ana kahramanların rolleri değişip değişip; aralarına zaman zaman yeni kahramanları da katarak halkın karşısına çıkarılan bir masal gibi oldu bizim de hükümetler….

Pamuk Prenses’i de gördük; Prenses’e elmayı veren “Cadı’yı” da

Pinokyoyu da gördük; Pinokyo’nun babası “Gepetto’yu” da

Masallarla büyüdü KKTC halkı…

Yine de umudunu yitirmedi…

Yine de yeni bir masalı dinlemek için kulaklarını açtıkça açtı…

Şimdilerde ise işitme cihazı takmış; yine de yeni hükümete umut dolu gözlerle bakanlarla start verdi masalımız…

Bu sefer mutlu son mu olur; mutsuz son mu bilinmez…

Ancak Sayın Tatar’ın da dediği “41 kere maşallah” cümleleriyle kurulan yeni hükümet; umudumuzdur ki mutlu son masalıdır.:. Aksi halde işitme cihazları da bozuk hale gelecek gibi duruyor…

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Veee bugünkü yazımızın aslında esas konusu”eskilerden yeniler” olan “Ulaştırma Bakanlığı”…

Yapılan güzel icraatlar alkışlanmalı…

Bakanımız ülkemizi teknolojiyle buluşturup; “trafik ışıkları ihlal tespit kamerasını”kurdu; alkışlıyoruz…

Hız limiti; Ercan Terminali;…

Çalıştaylar; zirveler…

Alkışlıyoruz; alkışlıyoruz… İçten yazıyorum; alay edercesine değil; gerçekten yapılan iyi işleri alkışlayalım…

Pekiii ada teknoloji ile buluşurken; trafik ışığı tespit kameraları konurken; her gün kazayla karşı karşıya gelen Dörtyol ağızlarına gelmesi gereken trafik ışıkları? Yani tespit kamerasından önce; tespit edilecek ışık….

1879’da Edison’la birlikte icat edilen ampülle aydınlanan hayatımızın; 2019’da yollarımızla kararması?

Yıllardır Gazimağusa Hastanesi-Ötüken yolu arasında; zifiri karanlıkta giden ambulanslar?

Lefkoşa’dan Mağusa’ya güneşin batmasıyla birlikte dönmekten veya gitmekten çekinen insanlar?

İngiltere’de yazılı testten tutun da; arabanın yağının suyunun sorulduğu ve gösterildiği ehliyet sınavlarıyla; burada arabayı tam olarak düzgün kullanamayan kişilerin ehliyet alması?

Bunların sorumlusu elbette sayın bakan değildir…

Ancak şu an bunları düzeltecek yetkili mercii odur…

1.5 yıllık görev süresince özellikle göremediğimiz ışıklarımızı; yollarımıza kazandıracak olan; masalı mutlu sona doğru ulaştırması gereken odur…

Bu konu yıllarımızın yarasıdır…

Yıllarca “ulaştıramayan ulaştırma” yaşlı annelerin sebebi oldu…

Artık ulaştırmamızın ulaştırma zamanı…

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Bu arada yeniliklerden bahsetmişken…

Bundan böyle Haber Kıbrıs ailesine katıldığımı siz sevgili okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyarım…

Duyarlılığımızın ; farkındalığımızın arttığı; nice mutlu sonlara…