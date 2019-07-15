Esra Uluçaylı yazdı: Onlar Yıkılsın; Biz Ölelim mi?

“Kıbrıs’ta gezilecek yerler” için internette araştırmaya gittiğinizde karşınıza çıkan en önemli konumlardan biri de tartışmasız “Salamis Harabeleri’dir”.

Her gün yüzlerce turistin Salamis Harabeleri’ni ziyaret ettiği aşikardır…

Ayrıca yalnızca turistlerin değil; yerli halkın da uğrak yeridir Salamis…

Sahip olduğu yürüyüş yollarının güzelliği; denize bağlanan patikaları; temiz orman havası; “nimet” diyebileceğimiz tüm özellikleri üzerinde barındırmasıyla adeta bir ada sembolüdür…

Yurt dışı fuarlarında bakanlığımız tarafından baş rolde tanıtılan yerlerden biridir de ayrıca…

Buraya kadar her şey çok güzel değil mi?

Bence de öyle…

Tanıttık; gezdik; temiz hava aldık; oh mis…

Park yerinin karşısındaki denize de hayranlıkla baktık…

Sapsarı kuma ayaklarımızı değdirip; tuzlu denizi hissetmeyi istedik…

Uzanan upuzun iskelede oturup; rüzgarın yüzümüze vuruşunun verdiği o eşsiz duyguyu da tattık..

Ooops tattık mı?

İşte orasını bilemiyorum…

Yılların iskelesidir Bedi’s İskelesi…

Prestij yapıtımızın bulunduğu; Dünya’ya açıldığımız yerin kemiğidir…

Binlerce ayak onun üzerinde yürümüş; yüzlerce kişi fotoğraf çektirmiştir…

Salamis Harabeleri’ne geldiğinizde; sizi ilk karşılayan baba yapıdır o…

Şimdilerde ise yaşlanmış; kimsesiz bir insan gibi bir köşeye atılmış; adeta ölümü bekleniyor…

Birkaç yetkiliyle görüşme yaptım…

Zamanında Bedi’s İskelesi’nin tamiri için gerekli çalışmalar yapılmış; dosyalar hazırlanmış…

Öyle ahım şahım da bir bütçe çıkmamış ortaya…

Sonrasında ne olmuşsa olmuş; başka dosyaların başına geldiği gibi bu da bir kenara atılmış…

Atılsın tabi…

Köşede dursun…

Sevgili yetkililer; biliyor musunuz ki; geçen gün iskelenin üzerinde yürüyen bir kişi; çürümüş tahtanın kırılması sonucu yaralanmış?

Biliyor musunuz ki her gün yüzlerce kişi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya?

Bence bilmiyorsunuz…

Ya da birine büyük bir şey olduktan sonra öğreneceksiniz…

Bir yerin tanıtımının yapılması her şeyden önce insan sağlığı için; öncelikle tanıtımı yapılacak bölgenin baştan aşağıya “uygunluk” testinden geçmesi gerekir…

Güvenlik açısından uygun mu?

Temizlik açısından uygun mu?

Çevre düzenlemesi açısından uygun mu?

Uygun mu buradan sorumlu sayın yetkililer?

………………..

Şimdilerde Maraş için “envanter” çalışmaları yapılıyor…

Envanter nedir diye bakacak olursak; bir işletmenin para, değerli kâğıtlar, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarıyla alacaklarını ve borçlarını oluşturan bütün öğeleri miktarları ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme işlemi olduğu karşımıza çıkacaktır…

Yani işin özünde para, para, para…

Envanter çalışmaları yapıla dursun bir de şunu söyleyelim…

Mağusa’da Belediye Halk Plajı olan Palm Beach’de, halk plajının hemen yanında; insanların önünde güneşlendiği; denize girdiği; Turistlerin sürekli olarak “Maraş”ı görmek için ziyaret ettiği; kapalı tellerin ardında; 3 Otel mevcut…

Bu otellerden biri, savaş zamanında uçak tarafından bombalanmış…

Yani 3 Otel de bayağı eski…

Peki şöyle bir soru yöneltirsek; insanların sürekli olarak ziyaret ettiği bu yerde; söz konusu otellerin yıkılmayacağı garantisini verebilen var mı?

Bu konuda herhangi bir çalışma başlatan var mı?

Sorular sorular sorular….

Aslında sorular; cevapları alındığı zaman anlamlı oluyorlar…

Anlamını yitirmiş sorular ise; tozlu raflar arasında; istenmedik olaylar karşısında kendisini gösteren; cevabı yalnızca ağlayan gözler olmaktan öteye geçemiyor…

Bizi; cevabını alamadığımız sorular yüzünden ağlatmayın….