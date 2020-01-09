Esra Uluçaylı yazdı: Uyanmak lazım

Görünmez olsaydım diyorum bazen…

Kimseler görmesin beni, kimseler duymasın…

Nefes alış verişimi hissetmesin…

Sadece benim kulaklarım duysa konuşulunları…

Duysa kapalı kapılar ardında yapılanları…

Bakanlık kapılarından geçsem…

Uçsam savaş yerlerine…

1 bardak su versem savunmasız bebeklere…

1 tabak yemek olsam yaşlıların elinde…

Yazsam sonra…

Hani görünmezim ya…

Duysa kulaklarım o canlı bombaları…

Duysa kulaklarım yapılacak olan canavarlıkları…

Peşkeşleri duysa; usulsüzlükleri…

Yazsam satır satır…

Duyursam herkese...

Kaçın desem…

Kurtarın kendinizi…

Koruyun…

Mücadele edin…

……..

Bugün, Ocak 2020 günü..

Avustralya cayır cayır yanıyor…

Yolcu uçağı düşüyor…

İran ABD’ye saldırıyor…

Kıbrıs’ta sel başını alıp gidiyor…

Ne kadar karamsar bir yazı değil mi?

Bence de…

Karamsar , “gerçek” ve insanlarla dolu.

…….

Küçücük Kıbrıs adasında;

Kaç kişi, sırf partili olduğu için yanlış bir şeye sustu?

Kaç kişi zengin biri sırf zengin olduğu için vergi vermediğinde konuşmadı?

Kaç kişi rengi farklı diye karşısındaki kişiye küstü?

Kaç kişi?

Hani üzülüyoruz Dünya için…

Hani paylaşımlar yapıyoruz ya…

Yukarıda sorduğum soruların içinde olanlar; kendi ülkesi için de üzülüyor mu?

Avustralya için “ciğerimiz yanıyor” derken

Bir yanda sel felaketi olan Kıbrıs’ta “ülkemiz en erken zamanda bu acılardan kurtulsun derken”

Ciddi mi yoksa başta kendi kendisiyle sonra herkesle dalga mı geçiyor?

….

Önce evini düzenli tutarsın, mesela evinde yerlere çöp atmazsın…

Çevrende de aynı şeyi tekrarlarsın eğer onu ev gibi görüyorsan. Yaşadığım yeri kirletmemeliyim dersin…

Evindir çünkü senin yaşadığın yer…

Yuvandır…

İnsan yuvasını, evini yerle bir eder mi?

Çatıların altındaki evden bahsetmiyorum…

Çünkü çatıların altındaki için gerekenler en özenli şekilde yapılıyor zaten…

Peki çatının dışındakiler?

Beraber yaşadığın geniş ailen?

Tüm insanlara karşı sorumluluğum var diyor musun?

Bunu yaparsam sonucunda ülkeme zarar vereceğim diyor musun?

….

Deyemeyen, söylemeyen, yalnızca şov olan binlerce hareket var…

O yüzden “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” hareketinden de yola çıkarak…

(Ki bu hareketin tamamiyle tarafsız ve insanlar için bir şeyler yapmaya çalışanlar tarafından başlatıldığını düşünüyorum….)

Eğer ki siyaset , çıkar karıştırmak isteyenler de varsa ki olacaktır…

Sizin bu harekette yeriniz yok.

Halk Uyandı…

Gerisini bu yazıyı üzerine alanlar düşünsün…

09/01/2020 13:02