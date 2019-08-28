Esra Uluçaylı yazdı: İki bacak aramdan ibaret, kodlanmış bir robot değilim…

“Kısa şort giyme.”

“Bacaklarını açma.”

“Mini etek sana göre değil.”

“Onca erkeğin arasında ne işin vardı?”

“Tahrik ediyorsun”

“Senin görevin evde kalıp çocuklarına bakmak.”

“Yemek hazır mı?”

“Okula gitmeyeceksin.”

“Evlenme yaşın geldi.”

“Sana seçtiğimiz adam bu.”

“Ev işlerini neden yapmadın?”

“Başın açık olamaz”…..

…………………………

Cümleler, cümleler….

Hepsi de şiddet, hepsi de inanılmaz…

Kime göre, neye göre?

Kimin doğrusuna, kimin kurallarına göre?

Kimsiniz siz?

Nesiniz?

Bilmiyorsunuz değil mi?

Kadınım ben “kadın”….

İnsanım…

İki bacak aramdan ibaret, kodlanmış bir robot değilim…

Güç gösterinizi üzerimde sergileyebileceğiniz, elinizde benden daha fazla kuvvet var diye, vücudumu morartabileceğimiz yapma bebek hiç değilim…

Defalarca aldatabileceğin, zevk uğruna, acı çekmeye mahkum, sönüp yakılan, günden güne eriyen mum da değilim…

Çocuklarımın, çocuklarının annesiyim ben. Aynı seni Dünya’ya getiren anne gibi…

Gezmek isteyen, eğitim almak isteyen, insanları sevmek isteyen bir varlığım….

Ben yaratmadım iki bacak aramı…

Ben yaratmadım doğurganlığımı…

Ben yaratmadım sığ beyinlerdeki cinayetleri…

Ben yaratmadım zorunlulukları….

Ama zorunda değilim…

Hiç de sizin düşündüğünüz gibi; hiçbir şeyin “zorunda değilim”…

Sen ne isen, ben de oyum…

Bak morardı sağ gözüm…

Karnımdan kanlar akıyor…

Ne yaptım ben sana? Ne yaptım bedenine?

Yaşam hakkımı elimden alma hakkını kim verdi sana?

Neden senden korunmak zorunda kalayım?

Seninle farkımız ne?

Canavar mısın sen?

Ama biliyorum, hepiniz öyle değilsiniz..

Benim ve senin insan olduğumuzu bilen, elini tutabileceklerim de var…

Korkum azalıyor bir nebze böyle…

Maruz kaldığım psikolojik şiddet azalıyor zaman zaman…

Biliyor musun? Ben ayrıcalıklı hakka sahip olmak istemiyorum. Çünkü ben seninle aynı haklara sahibim ve aynı yasalara tabiyim.

Düşüncelerimi ifade ederek, özgürce yaşamak istiyorum sadece…

“İnsan” gibi olmak istiyorum…

Ve inan ki; hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin “ZORUNDA DEĞİLİM”